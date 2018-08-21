В ЛНР заявили о технике силовиков на участке разведения сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики продолжают размещать технику на участке разведения сил в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики оборудуют позиции на участках разведения в районе Золотого и Петровского.

"Мы уже на протяжении длительного времени фиксируем военнослужащих и технику ВСУ на участке разведения № 2 Первомайск-Золотое. Хотелось бы отметить, что это грубейшее нарушение пункта 4 меморандума от 19 сентября 2014 года, пункта 2 комплекса мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года, а также пункта 8 рамочного решения 20 сентября 2016 года", — заявил Марочко.

Он уточнил, что "факт игнорирования Украиной взятых на себя обязательств, остается без внимания мировой общественности" и непосредственно гарантов соблюдения минских соглашений со стороны ЕС.

"Пользуясь этим, хочу в очередной раз обратить на данные факты внимание, призвать Украину вернутся к выполнению соглашений, подписанных в Минске, поскольку неправомерные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта", — сообщил представитель оборонного ведомства республики.