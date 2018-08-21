Лоза поддержал Меладзе, попросившего гражданство Грузии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" заявил, что не видит ничего предосудительного в стремлении Валерия Меладзе получить грузинское гражданство.
Ранее стало известно, что Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Артист воспользовался изменениями в грузинское законодательство, позволяющими уроженцам страны получить гражданство. В последующем певец подтвердил эту информацию.
Лоза обратил внимание на то, что его коллега не отказывается от российского гражданства.
Он также назвал Валерия Меладзе очень практичным человеком и заявил, что осуждать его за подобное решение глупо.