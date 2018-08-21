Железняк рассказал, чего добивается Британия антироссийской риторикой

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Антироссийской риторикой Лондон пытается "заработать" поддержку США, так как теряет позиции в Европе в ходе Brexit, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее из имеющихся в распоряжении РИА Новости отрывков текста речи министра стало известно, что глава МИД Великобритании Джереми Хант, выступая во вторник в вашингтонском Институте мира, призовет Евросоюз усилить санкции против РФ в связи с инцидентом в Солсбери.

"Британский МИД решил выступить в роли посредника между США и ЕС в вопросе усиления санкций против нашей страны. Теряя позиции в Европе в ходе Brexit, Великобритания устремилась за поддержкой к своему старшему партнеру и намеревается продемонстрировать преданность путем ужесточения антироссийской риторики", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что "русофобское лобби" Вашингтона и "подпевающий им официальный Лондон" стремятся сохранить контроль над странами Евросоюза, где в последнее время отчетливо ощутили на себе жесткий экономический и политический прессинг США.

"На этом фоне страны ЕС, в которых все больше понимают ущербность санкционной политики, стремятся к самостоятельности и проявляют заинтересованность в расширении взаимодействия с Россией в обход введенных незаконно ограничительных мер", — считает депутат.

Железняк отметил, что призывы Ханта, которые он намеревается озвучить в Вашингтоне, — "это новая заготовленная провокация, которая не имеет под собой никакой почвы, кроме параноидальной идеи сдерживания нашей страны и попытки нового главы МИД Великобритании шумно заявить о себе".

"Любые новые причины для введения санкций против нашей страны, а также спекуляции на эту тему антироссийски настроенных кругов Запада, являются попыткой сдерживания развития России, намерением оттеснить нашу страну с мировых рынков, нанести удар по экономике и социальной сфере, чтобы попытаться избавиться от крепнущего конкурента и не позволить нам перейти на новый технологический уровень", — заключил политик.