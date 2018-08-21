В Кремле ответили на обвинения Microsoft в атаках "российских хакеров"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американской корпорации Microsoft новых попытках "российских хакеров" повлиять на выборы в США. По его словам, в Кремле не знают, о каких хакерах идет речь и в чем заключается влияние на выборы.

Заявление Microsoft появилось на официальном сайте компании.

На прошлой неделе департамент Microsoft Digital Crimes Unit выполнил судебный приказ о передаче контроля над шестью доменами, созданными "группой, тесно связанной с российским правительством". Эта группа известна под именами Strontium, Fancy Bear и APT28.

По данным компании, хакеры создавали сайты и URL-адреса, очень похожие на веб-страницы, "интересующие потенциальных жертв". К примеру, некоторые такие страницы имитировали сайт сената, другие — Международного республиканского института, в совет директоров которого входят несколько сенаторов.

"Нас беспокоят эти и другие попытки создать угрозу безопасности для широкого круга лиц, связанных с американскими политическими партиями в преддверии выборов 2018 года. В целом эта картина отражает то, что мы видели во время выборов в 2016-м в США и 2017-м во Франции", — говорится в сообщении.

Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий "вмешательство России" в выборы президента США, заявил, что Strontium причастна к взлому почты Хиллари Клинтон — главного соперника Дональда Трампа. Никаких конкретных доказательств он при этом не предоставил.

Реакция Кремля

Заявление Microsoft прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что обвинения в адрес Москвы не подкрепляются какими-либо основаниями.

"Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Соответственно мы к таким утверждениям и относимся", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что в заявлении Microsoft нет ничего конкретного.

"По-прежнему мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy bear, причем тут военная разведка российская, на чем строятся эти обвинения, достаточно серьезные, они не могут звучать голословно. Какой-то большей конкретики мы не видим", — подчеркнул Песков.

"Слишком зациклились на России"

Расследованием пресловутого "российского вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, свои расследования ведут комитеты по разведке палаты представителей и конгресса США.

Ход расследования прокомментировал сенатор-республиканец Рэнд Пол, по мнению которого оно "крайне политизированно".

"До сих пор единственное, к чему оно привело, это выдвижение обвинений, например, в отношении россиян за различные вещи, за хакерство и взлом электронной почты. Также выдвигаются обвинения против других людей, например Пола Манафорта, за деяния, по всей видимости, не имеющие никакого отношения к России или Дональду Трампу", — заявил сенатор в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что сейчас некоторые СМИ "слишком зациклились" на теме России.

"В теме России так много различных деталей, чтобы по-настоящему разобраться во всем этом, нужно перечитать много историй, чтобы понять, кто, что, кому сказал и когда. Все это создает путаницу", — добавил Пол.

В сенате признали, что доказательств сговора нет

Несмотря на то что расследование продолжается уже больше года, никаких реальных результатов оно пока не принесло.

На днях глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр признал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что фактических доказательств сговора Дональда Трампа с Россией нет.

Берр занимался расследованием 19 месяцев, эта работа, по его словам, оказалась гораздо сложнее, чем он себе сначала представлял.

"Сегодня нет фактических полученных нами доказательств того, что между Россией и Дональдом Трампом были тайная договоренность или сговор", — сказал сенатор.

В то же время он отметил, что худшее, что комитет может теперь сделать, — преждевременно попытаться прекратить расследование. Сенатор добавил, что есть еще несколько человек, с кем надо побеседовать за закрытыми дверями, а также свидетели, с кем придется встретится повторно. При этом он не назвал даты окончания расследования.

Как ожидается, в первую неделю сентября комитет встретится с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и главой Twitter Джеком Дорси.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".