В Британии сняли обвинения по делу о трагедии на стадионе в 1989 году

ЛОНДОН, 21 авг – РИА Новости, Мария Табак. Королевская прокурорская служба Великобритании сняла обвинения с бывшего главного констебля полиции Западного Йоркшира сэра Нормана Беттисона по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.

Матч "Ливерпуль"-"Ноттингем Форест" на "Хиллсборо" 15 апреля 1989 года обернулся гибелью в давке 96 человек. В конце июня прошлого года Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения шести людям, в том числе Беттисону. Беттисон обвинялся в пренебрежении своими обязанностями на общественной должности по четырем пунктам.

Как сообщила в Королевском суде Престона глава юридической службы Королевской прокурорской службы Сью Хемминг, с момента предъявления Беттисону обвинений ситуация изменилась: двое свидетелей изменили показания, а один скончался.

"Наш анализ имеющейся информации показал, что совокупным результатом этих событий стало то, что больше нет реальной перспективы для вынесения приговора", — сказала Хемминг.

Адвокаты родственников погибших и пострадавших остались недовольны решением прокураторы.

"Мы всерьез обеспокоены тем, как ведет это дело Королевская прокурорская служба, и можем подтвердить, что воспользуемся правом на независимую экспертизу в соответствии с существующей схемой", — говорится в заявлении "Группы поддержки семей Хиллсборо".

В апреле 2016 года суд присяжных признал, что гибель 96 человек в давке на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде была убийством, а не несчастным случаем, вопреки выводам предыдущего расследования о том, что причиной произошедшего якобы было трагическое стечение обстоятельств и поведение самих болельщиков.

По мнению присяжных, полиция и организаторы допустили ошибки на всех этапах: при планировании, при подготовке к матчу, при открытии ворот на стадион и уже потом, во время давки. Трагедии также способствовали особенности конструкции стадиона и нарушения в процессе проверки здания.