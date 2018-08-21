В Кремле выступили против голословных обвинений Microsoft в адрес России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявления о якобы имеющихся попытках вмешательства России в выборы в США не подкрепляются какими бы то ни было основаниями, отношение у Кремля к ним соответственное, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем. Такие данные отсутствуют. Соответственно мы к таким утверждениям и относимся", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления компании Microsoft о том, что зафиксированы попытки России оказать влияние на предстоящие в ноябре выборы в американский Конгресс.

"По-прежнему, мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy bear, при чём тут военная разведка российская, на чем строятся эти обвинения, достаточно серьезные, они не могут звучать голословно. Какой-то большей конкретики мы не видим", — сказал Песков.