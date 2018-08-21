Эксперт назвал предложение украинских властей похитить Януковича блефом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Предложение создать на Украине спецподразделение для похищения экс-президента Украины Виктора Януковича — не более чем блеф, такие предложения не афишируют во всеуслышание, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

В субботу прокурор по делу Януковича Руслан Кравченко заявил в интервью телеканалу "Общественное ТВ", что Киев мог бы создать спецподразделение наподобие израильского Моссада, чтобы похитить Януковича из РФ и доставить его на Украину для отбывания наказания в случае вынесения обвинительного приговора по делу о госизмене. Обвинение требует для экс-президента 15 лет.

"Украина не беспокоится о своей репутации за рубежом. Даже если бы они такое подразделение создали, то, наверное, они эту тему не афишировали бы. С учетом того, что они афишируют данные, которые относятся к сведениям, составляющим государственную тайну, это говорит о полном блефе и беспомощности политического руководства Украины", — сказал Михайлов РИА Новости.

Он назвал представителей украинских властей "большими фантазерами". "Они выдвигают сейчас разные безумные идеи, которые якобы должны напугать РФ и российские специальные службы. Достаточно вспомнить заявление (депутата Верховной рады Украины Семена) Семенченко, который говорил, что для того, чтобы освободить (заключенного в РФ украинского режиссера Олега) Сенцова, надо похищать российских граждан и менять их на Сенцова", — заметил Михайлов.

По его словам, Украина, теоретически, может создать такое подразделение. При этом Михайлов сомневается, что оно сможет проводить какие-либо операции на территории РФ.

"Моссад в основном концертирует свою деятельность на выходцах Израиля, что позволяет им осуществлять операции за рубежом. При этом я хочу заметить, что безграмотность политических деятелей Украины не допускает мысли о том, что Израиль исключительно осуществляет свои операции за рубежом только в случае высочайшей угрозы национальной безопасности Израиля", — сказал Михайлов.

Моссад не тратит силы, средства, время и политическую репутацию для того, чтобы совершать операции за рубежом в отношении лиц, которые не представляют угрозу, заключил собеседник агентства.