В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

СТОКГОЛЬМ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Шведский истребитель Jas 39 Gripen потерпел крушение во вторник утром на юге Швеции после столкновения с птицей, пилот не пострадал, сообщают ВС Швеции.

"Во вторник утром, приблизительно, в 09:45 Jas 39 Gripen столкнулся с птицей близ лётной флотилии F17 в провинции Блекинге", — говорится в сообщении для прессы. По информации ведомства, пилот смог покинуть самолет, он чувствует себя хорошо и доставлен для осмотра в больницу. Истребитель упал в лесной зоне.

Как сообщает шведское информационное агентство ТТ, производитель истребителя шведская компания Saab пока не давала никаких комментариев. По данным шведского транспортного управления, ежегодно в стране происходит около 400 инцидентов, когда самолеты сталкиваются с птицами.

"Близкий контакт с птицами происходит довольно часто, имеется ввиду то, что самолет сталкивается с птицей или птица обнаруживается на посадочной полосе, но, чтобы самолет так сильно пострадал – это необычно", — сказала ТТ руководитель аналитического отдела транспортного управления Шарлотт Бильгрен.

Глава минобороны Швеции Петер Хультквист не стал комментировать техническое состояние и надежность системы упавшего самолета не стал в ожидании результатов расследования ЧП.