В ЛНР заявили о непричастности к обстрелу Станицы Луганской

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (161)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 21 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко опроверг информацию об обстреле со стороны ополченцев водолазно-спасательной станции в Станице Луганской.

Ранее власти подконтрольной Киеву части Луганской области Украины на своей странице Facebook опубликовали информацию, что в понедельник под обстрел попала водолазно-спасательная станция в Станице Луганской близ линии соприкосновения в Донбассе.

"Накануне встречи в Минске район Станицы Луганской всегда фигурирует в сводках ВСУ, для того чтобы в очередной раз обвинить нас в несоблюдении режима прекращения огня и, соответственно, не отводить силы и средства ВС Украины", — заявил Марочко журналистам.

По его мнению, опубликованная информация на официальной странице областной администрации является сфальсифицированной.