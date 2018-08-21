Британский ветеран арктических конвоев: русских лучше иметь в союзниках

РЕЙКЬЯВИК, 21 авг – РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Первый арктический конвой вышел из Рейкьявика 21 августа 1941 года – союзники из США и Великобритании отправили в СССР дебютную партию помощи по ленд-лизу. Историки, да и обыватели до сих пор спорят о значении той помощи, но одно ясно: это было очень опасное предприятие. Корреспондент РИА Новости встретился с участниками тех событий.

Тайна китового фьорда

Китовый фьорд недалеко от Рейкьявика. Чтобы сейчас найти здесь приметы тех бурных событий 77-летней давности, надо сильно постараться – в августе 1941 года фьорд был заполнен торговыми судами, ожидавшими погрузки и отправки в далекое и опасное путешествие на север СССР, в Архангельск и Мурманск. На берегах фьорда грузили оружие и боеприпасы, каучук и медикаменты.

Сейчас фьорд пуст – лишь изредка по нему проходит китобойное судно, тянущее на буксире тушу кита. О героической истории напоминают красные ангары бывших американских складов, которых переделали под хостелы для туристов. В другом месте можно найти полусгнивший причал и руины строений, использовавшихся британским флотом. Так что вся надежда на музей "Войны и мира" и стоящий около него памятник морякам полярных конвоев.

Интересно, что и музей, и памятник – плоды частной инициативы. Музей создан местным телепродюсером Гвидюйоном Сигмундссоном, а памятник поставили по инициативе организации "Полярный конвой" из Петербурга и администрации Архангельской области.

Дело в том, что Исландия вообще не считает себя участницей Второй мировой и к формированию конвоев отношения практически не имела. В то время Исландия была оккупирована Великобританией и США – на их плечи и легли хлопоты по отправке караванов в СССР. Сейчас власти Исландии практически не занимаются сохранением памяти о тех событиях. "Музей – это все-таки частная инициатива", — ответил президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон на вопрос РИА Новости, есть ли какая-то перспектива поддержки музея со стороны властей.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Директор "Музея войны и мира" в Исландии Гвидюйон Сигмундссон и ветеран из Шотландии Джек Петерсон © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Директор "Музея войны и мира" в Исландии Гвидюйон Сигмундссон и ветеран из Шотландии Джек Петерсон

Что такое арктические конвои

Идея отправки на восток, в воюющий СССР, конвоев с помощью, родилась практически сразу после начала Великой Отечественной войны.

"Естественно, что в ходе войны каждая страна-союзница стремилась, прежде всего, блюсти собственные интересы. И когда сразу после нападения Германии на СССР руководители западных стран Черчилль и Рузвельт заявили о своей поддержке Советского Союза в борьбе против нацизма, это были не дань большой любви к советской России и не акт благотворительности. Недаром в своем выступлении по радио вечером 22 июня 1941 года Черчилль заявил, что за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем он", — говорит контр-адмирал запаса, заведующий кафедрой "История войн и военного искусства" Военно-морской академии имени Кузнецова, кандидат военных наук Алексей Конеев.

Просто впервые с начала Второй мировой войны у Великобритании и США появился союзник, обладавший военно-экономическим потенциалом, сопоставимым с гитлеровской военной машиной. Это могло стать началом конца для фашистской Германии и началом конца полосы военных неудачных неудач для Великобритании, констатирует Конеев.

"Однако застигнутый врасплох СССР терпел одно поражение за другим и сам нуждался в помощи. Такая помощь пришла – быстро и эффективно. Уже в июле и августе правительства СССР и Великобритании, а потом и США заключили соглашения о совместных действиях и помощи в войне против гитлеровской Германии и о товарообороте. С конца июля в Британии и СССР начали работу союзные военные миссии, координировавшие организацию совместных поставок и совместную оборону северных морских коммуникаций", — говорит Конеев.

По мнению военного историка, поставки по ленд-лизу имели не только материальный эффект, но и моральный – советские люди почувствовали, что они не одиноки в своей борьбе с Гитлером.

Первый конвой вышел из Китового фьорда 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск всего через 10 дней – 31 августа. "Шесть британских и один голландский корабль доставили 10 тысяч тонн каучука, 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей "Харрикейн" и другое оборудование", — говорит директор музейного проекта "Русские конвои" в Лох-Ю (Шотландия) Джордж Милн. Возглавлял конвой английский минный заградитель Adventure.

Для гитлеровцев этот небольшой караван оказался незамеченным, но уже со следующим конвоем на севере развернулась настоящая война между охранами караванов и кораблями и подлодками гитлеровцев. Драматизм ситуации усугублялся еще и экстремальными природными условиями – шторм, ледяной ветер и вода чуть теплее ноля.

Своего названия первый конвой не имел, но уже задним числом был именован по названию операции по его отправке – "Дервиш". Следующие конвои назывались литерами PQ. Интересно, что это всего лишь инициалы британского офицера, руководившего в оперативном управлении Адмиралтейства конвоями в СССР – Питера Квилина (Peter Quellyn). Обратные конвои, из СССР, назывались QP.

Всего было отправлено 78 конвоев. Печальную известность получил конвой PQ-17, потерявший 23 корабля из 36. Всего за годы действия конвоев погибло около трех тысяч британских моряков, ВМФ Великобритании потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей. Сами гитлеровцы при атаках на конвои потеряли множество самолетов и 30 подлодок, один линкор, три эсминца. Особенно неудачным для них оказался конвой PQ-18 – при атаке на него Германия недосчиталась 40 самолетов.

По данным Конеева, в обоих направлениях за годы войны в Полярных конвоях прошли 1398 судов, потери составили 87 судов, из которых 69 пришлись на самый тяжелый 1942 год.

История конвоев имеет немало героических и трагических страниц. Достаточно вспомнить воспетый кинематографом взлом англичанами немецкого шифра "Энигма". Благодаря перехвату немецкого радиосигнала англичане узнавали о подготовках атак на конвои и передвижениях немецких кораблей и подлодок.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Фашистские агитационные плакаты из Исландии 1939-1940 годов в "Музее войны и мира" © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Фашистские агитационные плакаты из Исландии 1939-1940 годов в "Музее войны и мира"

Русские – хорошие друзья, но сначала надо подружиться

В тех событиях приняли участие десятки тысяч человек, немногие из них все еще живы. Президент "Полярного конвоя" Юрий Александров рассказал РИА Новости, что только их региональная организация еще несколько лет назад насчитывала более 400 ветеранов.

"Увы, неумолимое время уже сократило эти цифры на порядок. Подобная картина наблюдается повсеместно. Четыре года назад британские клубы "Северная Россия" и "Русский конвой", в свое время объединявшие около 50 тысяч ветеранов войны на севере, смогли представить списки к награждению медалью Ушакова лишь на 3500 человек", — сетует Александров.

Он убежден, что нельзя допустить, чтобы с уходом ветеранов стерлась память об их подвигах.

По его задумке, память о ветеранах, их подвигах и о войне должны сохранить потомки, да и все энтузиасты истории.

Один из участников тех событий – шотландский ветеран Джек Петерсон. Он попал на флот в 1944 году и служил на противолодочных кораблях. Из Шотландии Петерсон ходил в Мурманск, а в обратную сторону – вплоть до Майами, чтобы сопровождать корабли от побережья США.

Петерсон служил телеграфистом, и его часто ставили в смешанные экипажи противолодочных кораблей, чтобы он доносил до капитана советского корабля информацию и задания от британского командования конвоев.

"Поначалу я не знал русского языка, нам приходилось изъясняться жестами. Но постепенно мы нашли общий язык. Русские – это очень хорошие друзья, когда ты с ними подружишься. Но сначала надо подружиться", — рассказал шотландец РИА Новости.

По отзывам Джека, советские матросы "были очень хорошими, героическими моряками". "Они не боялись ничего и самоотверженно выполняли свой долг. Это очень хорошие воины. Таких нужно иметь в союзниках. И я думаю, что с такими противниками Гитлер был обречен", — рассуждает Петерсон.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Рабочее время британской стенографистки времен Второй мировой войны в "Музее войны и мира" © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Рабочее время британской стенографистки времен Второй мировой войны в "Музее войны и мира"

Конвою пришлось бросить "Старого большевика"

Одним из таких моряков был петербуржец Тарас Гончаренко – он ходил из Америки на север и восток СССР, в том числе по Северному морскому пути в Дудинку, Диксон. По Тихому океану совершал рейсы из США во Владивосток. Однажды его корабль "Старый большевик" сломался, и ему пришлось зайти в японский порт на Сахалине. Тогда между СССР и Японией еще не было войны, и японцы это разрешили.

"Но буквально на три часа – чуть-чуть успели корабль подлатать", — замечает Гончаренко.

Гончаренко вспоминает о подвиге корабля "Старый большевик", на котором ему довелось служить.

"Старый большевик" погрузился в Нью-Йорке – на борту был высокооктановый бензин, взрывчатка, самолеты. Потом прибыл в Рейкьявик и ждал караван RQ-16. Караван в тот раз был большой – 36 транспортов, корабли охраны", — рассказывает Гончаренко.

Однако по пути к месту назначения фашисты устроили RQ-16 настоящую бойню.

"Шесть кораблей-транспортов погибли, два вышли из строя. В том числе и "Старый большевик". Было это так: из облаков выскочил "Юнкерс", упала бомба на полубак, погиб весь (пулеметный) расчет. На корабле начался пожар. По приказу капитана Ивана Афанасьева вся команда была брошена на тушение", — вспоминает ветеран.

К борту "Большевика" подошел английский корвет, англичане предложили русским покинуть судно, а "Большевик" затопить, чтобы он не достался врагу. Но капитан принял решение остаться на корабле, чтобы продолжить тушить пожар.

"Караван предупредил, что уходит – они не имели права останавливаться и ждать. Конвой ушел, бросили "Старый большевик". В это время снова выскочил "Юнкерс", но русские сбили этот "Юнкерс". Команда погасила пожар, отремонтировала рулевое управление, и своим ходом пошли в Мурманск", — рассказывает Гончаренко.

Ветеран иронизирует – когда "Старый большевик" пришел в порт, его не сразу опознали: так сильно он обгорел. За этот подвиг корабль был награжден орденом Ленина, три члена экипажа стали Героями СССР.

Значение ленд-лиза для победы

О значении ленд-лиза для победы – а по северу доставлялась около половины помощи от союзников – историки спорят до сих пор.

"Общеизвестна цифра 4% – такова доля импортных поставок от продукции, произведенной отечественной промышленностью в годы войны. Можно сказать – капля в море. Но если рассматривать поставки по номенклатуре, то капля превращалась в море. Что касается советского ВМФ, то ленд-лиз – это почти 100% вошедших в его состав сторожевых и десантных кораблей, более 70% тральщиков и почти 60% больших охотников за подводными лодками, почти все корабельные радиолокационные и гидроакустические станции", — рассказал Конеев.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Форма советского солдата в "Музее войны и мира" в Исландии © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Форма советского солдата в "Музее войны и мира" в Исландии

Но и союзники получали взамен от СССР ценные товары – древесину, руду, химикаты. Их значение для экономики воюющей Великобритании тоже трудно переоценить.

"А главное – мы получили ценный опыт сотрудничества, союзничества. Русские и англосаксы показали, что могут объединиться перед общим страшным врагом", — считает Джордж Милн.