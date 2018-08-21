Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на грузинское гражданство.

"Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузи", — пояснил артист радиостанции "Говорит Москва"

Ранее СМИ сообщили, что родившийся в Батуми Меладзе воспользовался новыми поправками в законодательство Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство, и обратился по этому вопросу в министерство юстиции.

Певец пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этой страной и Россией не существовало границ. Однако затем они появились, и певец хочет стереть их хотя бы "для себя". Меладзе также выразил уверенность в том, что получение им еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".