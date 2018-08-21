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Миссии ОБСЕ не разрешили посетить судно "Механик Погодин"

Сюжет:
Задержание судна "Механик Погодин" на Украине (19)
(обновлено: 12:07 21.08.2018)
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© Фото : ООО "В.Ф.Танкер" Танкер Механик Погодин. Архивное фотоТанкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : ООО "В.Ф.Танкер"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не пустили к задержанному на Украине танкеру "Механик Погодин". Судно уже больше недели находится в порту Херсона, однако никаких судебных решений по его поводу пока не принято.

Танкер Механик Погодин. Архивное фото
© Фото : orion04
Стали известны подробности задержания "Механика Погодина" в Херсоне
Об инциденте с наблюдателями ОБСЕ организация сообщает на своем сайте в отчете за 19 августа.

"У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту. СММ будет следить за этой ситуацией", — говорится в документе.

"Игра с огнем"

Сенатор Франц Клинцевич отметил, что в ситуации с задержанием танкера Киев "играет с огнем". По его словам, украинские власти уподобились "закоренелым уголовникам" и пытаются взять Россию "на понт", заблокировав судно в порту на три года.

"Понятно, что ничего подобного мы не допустим ни при каких обстоятельствах. У России есть сотни способов отреагировать на эти провокации, и наше терпение на последнем пределе", — написал сенатор в Facebook.

Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower)
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Cole Keller
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Если "Механик Погодин" в ближайшие дни не сможет выйти из порта, реакция России будет предельно жесткой, пообещал Клинцевич.

"Работа в этом отношении уже идет", — добавил он.

"Логика конфронтации"

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин отметил, что действия Киева в истории с "Механиком Погодиным" могут негативно повлиять на все судоходство в акватории Украины.

"Не понимаю, зачем Украине и Европе вся эта ситуация. Киев в свое время уже спровоцировал скандал с "Нордом" и добился того, что судоходство в акватории Азовского моря сейчас затруднено. А нынешняя ситуация затрудняет судоходство уже в акватории всего южного побережья Черноморья Украины. Международные игроки смотрят, реагируют на скандал: ставки на страховые услуги по доставке грузов через украинские порты вырастут, и снизится прибыльность экспорта продукции. Зачем это украинскому бюджету, который и так держится только на двух опорах: доход от экспорта и помощь Евросоюза?" – сказал он в эфире радио Sputnik.

Танкер Механик Погодин
© Фото : orion04
Крымский политолог: моряки "Механика Погодина" стали заложниками
По мнению политолога, политика тут доминирует над экономикой: Киев ввязался в конфликт, и у него нет возможности дать обратный ход, иначе власть обвинят в том, что она "прогибается перед Москвой". 

"А для бюджета это чревато убытками. Никто не просчитывал долгосрочные комбинации. Если ЕС поймет, что ему придется еще возмещать выпадающие доходы украинского бюджета, то не факт, что он на это пойдет и вообще не урежет финансовую помощь. Здесь нет никакого хитрого расчета – просто логика конфронтации", – отметил Салин.

Арест на три года

На днях заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что украинские власти могут заблокировать российский танкер в порту на три года. 

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
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Кроме того, он назвал незаконными действия экипажа, который не пустил на борт портовую инспекцию, якобы собиравшуюся проверить жалобу о неудовлетворительном состоянии судна. По словам Гданова, за это моряки понесут ответственность.

Из слов Гданова следует, что украинские силовики попытаются предпринять попытку штурма "Механика Погодина". 

"Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", — заверил чиновник.

Задержание в Херсоне

Танкер "Механик Погодин" находится в порту Херсона с 10 августа. На борту 12 членов экипажа, все они граждане России. Поводом для задержания называется внесение судовладельца в санкционные списки Киева, однако решения суда по этому поводу до сих пор нет.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москалькова попросила проверить состояние российских моряков в Херсоне
Кроме того, по данным ООО "В. Ф. Танкер", экипаж уже трижды предотвращал попытки украинских "инспекций" подняться на борт. Как отмечали в компании, люди, заявлявшие, что прибыли с проверкой, не могли предъявить никаких документов, подтверждающих их полномочия.

Поводом для последней "проверки" стало обращение профсоюза моряков Украины по звонку "неустановленных лиц". При этом капитан танкера представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании отмечали, что судно в июле успешно прошло проверку "на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный" и администрация порта Херсона может это проверить.

В ООО "В. Ф. Танкер" также подчеркнули, что танкер не имеет технических препятствий к отходу — экипаж полностью укомплектован, портовые сборы оплачены.

Однако на запрос о согласовании выхода из порта ни таможня, ни пограничная служба до сих пор не ответили, а капитан порта отказал в выходе, сославшись на письмо пограничной службы, которое российскому судну до сих пор не предъявили.

По словам сотрудника "В. Ф. Танкер", экипаж остается на борту, ситуация на судне спокойная, моряки имеют возможность общаться с родственниками.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал задержание "Механика Погодина" безумием. В российском консульстве на Украине пообещали разобраться с ситуацией.

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