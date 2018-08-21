В Испании обезвредили группировку, перевозившую наркотики на катерах

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости. Гражданская Гвардия Испании обезвредила группировку, ввозившую наркотики в страну на прогулочных катерах.

Задержаны пять человек, изъяты более 850 килограммов гашиша, говорится в сообщении Гражданской Гвардии.

Расследование началось после того, как на прогулочном катере в районе муниципалитета Велес-Малага (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), оборудованном двойным дном, были обнаружены несколько сотен килограммов наркотиков. Были задержаны три члена экипажа. В ходе последующего расследования были арестованы еще два человека, входивших в группировку.

В 2017 году испанские правоохранительные органы изъяли в общей сложности 477 тонн наркотиков — на 30% больше, чем годом ранее: в том числе 30,89 тонны кокаина, 440 килограммов героина, 16,5 тонны марихуаны, 816 тысяч растений конопли.