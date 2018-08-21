СМИ назвали причину нападения на полицейских в Испании

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший на отделение правоохранительных органов в Каталонии, хотел покончить с собой из-за своей гомосексуальности, сообщают испанские СМИ со ссылкой на показания его жены.

В понедельник утром мужчина зашел в отделение полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона) с ножом и начал выкрикивать "Аллах Акбар!". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен. Никто из сотрудников Mossos не пострадал. По данным СМИ, нападавший — Абдельвахаб Таиб, выходец из Алжира 1989 года рождения, имевший вид на жительство в Испании. Полиция его личность официально не подтвердила, заявив лишь, что в последние годы этот человек жил в Испании. Нападение квалифицировано как теракт. Правоохранительные органы утверждают, что он не состоял в какой-либо террористической ячейке и действовал в одиночку.

После того, как Абдельвахаб Таиб признался жене в гомосексуализме, женщина подала на развод, процесс начался неделю назад, сообщает El País. Она также предполагает, что единственной причиной женитьбы Таиба стала необходимость получения испанских документов. Мужчина не хотел, чтобы о его ориентации узнали в местном мусульманском сообществе, утверждает женщина, которую накануне допросили представители правоохранительных органов, пишет El Mundo. В ходе обыска в их доме было обнаружено предсмертное письмо, в котором Абдельвахаб Таиб "умоляет" Аллаха его "простить".

При обыске полиция не обнаружила огнестрельного оружия или взрывчатых веществ и пришла к выводу, что этот человек действовал в одиночку, сообщили накануне на пресс-конференции представители правоохранительных органов Каталонии. Однако, как утверждает El Mundo, были найдены свидетельства, которые "указывали на возможную исламистскую радикализацию", в частности, в компьютере были обнаружены два видео, связанные с джихадом, пропагандистского характера террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

Несмотря на то, что мужчина придерживался мусульманских традиций, он нечасто ходил в мечеть — по словам одного из местных жителей, "три или четыре раза" за все время, что он жил в городе. Однако за день до нападения он там был. Бывшая жена утверждает, что в воскресенье он также молился дома.

Ранее издание El Periodico со ссылкой на соседей сообщило, что Абдельвахаб Таиб познакомился с сорокалетней женщиной по имени Люси два года назад. У нее было двое детей от первого брака. Чтобы Таиб мог остаться в Испании, они поженились. Женщина якобы после свадьбы приняла ислам, покрывала голову платком, выходя на улицу.

*Террористические организации, запрещенные в России