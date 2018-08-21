СМИ назвали причину нападения на полицейских в Испании

МАДРИД, 21 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший на отделение правоохранительных органов в Каталонии, хотел покончить с собой из-за своей гомосексуальности, сообщают испанские СМИ со ссылкой на показания его жены.
После того, как Абдельвахаб Таиб признался жене в гомосексуализме, женщина подала на развод, процесс начался неделю назад, сообщает El País. Она также предполагает, что единственной причиной женитьбы Таиба стала необходимость получения испанских документов. Мужчина не хотел, чтобы о его ориентации узнали в местном мусульманском сообществе, утверждает женщина, которую накануне допросили представители правоохранительных органов, пишет El Mundo. В ходе обыска в их доме было обнаружено предсмертное письмо, в котором Абдельвахаб Таиб "умоляет" Аллаха его "простить".
Несмотря на то, что мужчина придерживался мусульманских традиций, он нечасто ходил в мечеть — по словам одного из местных жителей, "три или четыре раза" за все время, что он жил в городе. Однако за день до нападения он там был. Бывшая жена утверждает, что в воскресенье он также молился дома.
Ранее издание El Periodico со ссылкой на соседей сообщило, что Абдельвахаб Таиб познакомился с сорокалетней женщиной по имени Люси два года назад. У нее было двое детей от первого брака. Чтобы Таиб мог остаться в Испании, они поженились. Женщина якобы после свадьбы приняла ислам, покрывала голову платком, выходя на улицу.
*Террористические организации, запрещенные в России