Племянника экс-президента Армении Саргсяна объявили в международный розыск

ЕРЕВАН, 21 авг — РИА Новости. Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, правоохранительные органы страны ведут его поиски в сотрудничестве с Интерполом, сказал во вторник журналистам глава полиции республики Валерий Осипян.
"Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, мы сотрудничаем с центральным бюро Интерпола. Позвольте не сообщать детали, но мне кажется, что скоро он окажется в поле нашего зрения", — сказал Осипян на пресс-конференции.
Ранее в розыск объявлены также брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".