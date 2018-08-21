Полиция установила личность мужчины, открывшего стрельбу в Харькове

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, застрелившего в ночь на 20 августа патрульного полицейского возле здания Харьковского городского совета, заявил во вторник начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

В ночь на понедельник неизвестный открыл стрельбу около здания горсовета в Харькове, были ранены охранник и полицейский, который впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили полицейские на месте преступления. Возбуждены уголовные дела по статям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". СМИ сообщили, что супруга нападавшего найдена мертвой.

"Александр Поляков, 1971 года рождения… Он с 90-х годов работал слесарем-рихтовщиком в ряде коммерческих предприятий, где занимался ремонтом автотранспорта… В день совершения преступления, 20 августа, он находился в состоянии алкогольного опьянения",- сообщил Бех на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Поляков был военнослужащим. В настоящий момент полиция выясняет, где он служил и работал ли в горячих точках. К уголовной ответственности ранее Поляков не привлекался. По данным следствия, 31 мая Поляков уволился с работы, находился в депрессии и злоупотреблял алкоголем. Следствие считает алкогольное опьянение и психологическое состояние Полякова главной версией случившегося.

Бех сообщил, что, по версии следствия, Поляков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил жену, а позднее открыл стрельбу около здания горсовета — гильзы, найденные на местах происшествий, совпали. Также в квартире Полякова правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны и станок для изготовления патронов. В частности, следователи изъяли автомат, четыре пистолета, ружье с оптическим прицелом, патроны и материал для их изготовления.