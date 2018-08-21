МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Корпорация Microsoft утверждает, что зафиксировала новые попытки хакеров повлиять на выборы в конгресс США. Такая информация появилась на официальном сайте компании.
По данным компании, хакеры создавали сайты и URL-адреса, очень похожие на веб-страницы, "интересующие потенциальных жертв". К примеру, некоторые такие страницы имитировали сайт сената, другие — Международного республиканского института, в совет директоров которого входят несколько сенаторов.
Ранее независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий "вмешательство России" в выборы президента США, заявил, что Strontium причастна к взлому почты Хиллари Клинтон — главного соперника Дональда Трампа. Никаких конкретных доказательств он при этом не предоставил.
Российские власти неоднократно опровергали любые обвинения во вмешательстве в выборы за границей, в том числе с помощью хакерских атак.