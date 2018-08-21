Аляска настроена на развитие связей с Россией, заявили в посольстве

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Власти американского штата Аляска настроены на развитие связей с Россией, регион несет убытки из-за санкций США и введенных на это ответных мер по ограничению импорта сельхозпродукции и морепродуктов, сообщили РИА Новости в посольстве России в США.

В конце июля в городе Анкоридж (штат Аляска) состоялось 23-е заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). В нем приняли участие официальные лица из России и США, представители деловых кругов и общественных организаций.

"Власти региона Аляски очень позитивно настроены на развитие взаимодействия с Россией. Это, в принципе, их традиционный подход. Они во многом негативно относятся к той санкционной политике, которую декларирует и реализует администрация на центральном уровне, потому что у Аляски действительно исторически сложились достаточно прочные связи с Россией", — рассказали в дипмиссии.

В качестве примера посольство привело сотрудничество России и Аляски в сфере рыбного промысла. Оно активно развивалось до 2014 года, "пока не были введены санкции, и в результате этих санкций российская сторона пошла на ответные меры, ограничив импорт американской сельхоз и рыболовной продукции на свою территорию".

"На самом деле Аляска была, наверное, одним из наиболее пострадавших регионов в этом вопросе. Потери аляскинского бизнеса были очень крупные с учетом того, что рынок сбыта рыбной продукции в Россию был очень крупным", — отметили в посольстве.

В ходе недавних слушаний в Конгрессе США с торговым представителем Робертом Лайтхайзером сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски подняла этот вопрос. Она сообщила, что Аляска "ощущает влияние ответных мер России на санкции США". По ее словам, "размер убытков для штата составил порядка 40 миллионов долларов".

Российские дипломаты сообщили, что при проработке ответных мер у Москвы не было стремления "наказать конкретных поставщиков". "Но в результате аляскинские компании пострадали. Власти Аляски это очень здраво понимают. Они не обвиняют в этом Россию, наоборот, они заявляют о своем несогласии с теми мерами, которые принимал Вашингтон", — добавили в дипмиссии.

Экономическая ситуация для Аляски осложняется еще и тем, что США начали торговую войну с Китаем. На сегодняшний день Китай является крупнейшим рынком сбыта для морепродуктов Аляски. Большую часть добываемых морепродуктов аляскинцы поставляют на переработку в Китай. После переработки продукция вновь поступает на американский рынок, однако попадает под введенными самими же властями США пошлины. Мурковски отметила, что это "очень тревожит" жителей Аляски.