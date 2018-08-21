Силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщало о семи нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР пять мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан, на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – восемь единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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