Опрос показал, как американцы относятся к санкциям против России

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Большая часть жителей США считает, что отношения с Россией надо улучшать, а не вводить новые ограничительные меры. Таковы результаты опроса, проведенного социологической компанией Gallup.

Выбирая один из двух предложенных вариантов, респонденты ответили, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

Две трети американцев сообщили, что следят за новостями о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы президента. При этом 39% считают, что Москва вмешивалась в выборы и повлияла на их исход, 36% — что вмешивалась и не изменила результаты, еще 16% вообще не верят в причастность к голосованию российских властей.

Опрос проводился с 1 по 12 августа в каждом штате. В нем приняли участие 1024 человека совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не превышает 4%.

Обострение отношений

Социологическое исследование проводилось на фоне ухудшающихся отношений двух стран и новых раундов санкций Вашингтона против Москвы.

Отношения между Россией и Западом ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и присоединения Крыма. Ряд государств ввел в отношении Москвы дипломатические и экономические ограничительные меры, Россия ответила зеркально. На протяжении четырех лет обе стороны периодически ужесточали санкции и продлевали срок их действия.

Два года назад отношения между Вашингтоном и Москвой обострились после заявлений ряда американских политиков о том, что на результаты выборов президента США в ноябре 2016 года повлияли российские власти.

Расследование ведут независимый специальный прокурор Роберт Мюллер, а также сотрудники комитетов по разведке палаты представителей и конгресса США, однако никто из них до сих пор так и не представил никаких доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".