Число жертв паводка на юге Италии возросло до 11 человек

РИМ, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до 11 человек, сообщил во вторник утром руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси.

По его словам, минувшей ночью в больнице города Козенца скончался один из раненых, получивший серьезную черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что две группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились на экскурсии в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, многих туристов смыло бурным водным потоком.

По данным Танси, в больницах в настоящее время находятся 11 человек, пять человек пока считаются пропавшими без вести. Пожарные и сотрудники службы ГО вели поиски пропавших всю минувшую ночь. Поисковые работы продолжаются. За ситуацией в национальном парке Поллино следит премьер-министр Италии Джузеппе Конте.