В Пусане моряки с российского судна "Палладий" просят вернуть их на родину

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Пять моряков с российского судна "Палладий", находящегося в Пусане, не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату, они уже обращались в генеральное консульство РФ с Южной Корее, с заявлением о том, что их насильно удерживают на судне. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.
Ранее Николай Суханов сообщал, что в июне судно "Палладий" было задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате.