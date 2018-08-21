В Пусане моряки с российского судна "Палладий" просят вернуть их на родину

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Пять моряков с российского судна "Палладий", находящегося в Пусане, не могут вернуться домой, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"Сегодня утром мы получили обращения от пяти членов экипажа танкера "Палладий", который работает под российским флагом. В данный момент судно находится на ремонте в порту Пусан. У пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад. Они неоднократно обращались к владельцу — компании "Дальтранс" во Владивостоке для того, чтобы списаться с судна, но судовладелец под всякими предлогами не производит этого списания", — рассказал

Также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату, они уже обращались в генеральное консульство РФ с Южной Корее, с заявлением о том, что их насильно удерживают на судне. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.

Ранее Николай Суханов сообщал, что в июне судно "Палладий" было задержано в южнокорейском Пусане после жалобы моряков на долги по зарплате.