Козы помешали движению поездов метро в Нью-Йорке

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Движение поездов метрополитена Нью-Йорка было частично изменено в понедельник из-за вышедших на рельсы коз, говорится в микроблоге метрополитена в Twitter.

"Кое-что новое для нас (мы думаем): две козы бродят по линии (метро — ред.) N в Бруклине",- говорится в сообщении.

Позже было объявлено, что жизни коз ничего не угрожает, полиция убрала животных с рельсов. Движение поездов восстановлено.