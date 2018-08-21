В Литве боятся, что Россия "воспользуется" оттоком населения из Прибалтики

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Отток населения, с которым столкнулись страны Прибалтики, а также Центральной и Восточной Европы, может сказаться на европейской безопасности, потому что этим может "воспользоваться Россия". Об этом изданию Rzeczpospolita рассказала директор Литовского центра социальных исследований Сармите Микуленене.

"Сокращение населения — это удар по нашей безопасности, ситуацией может воспользоваться Россия. В обществе нарастает напряженность. Недавно вспыхнула дискуссия о том, следует ли позволить работать у нас зарегистрированной в России корпорации, которая занимается таксомоторными перевозками и собирает данные о своих клиентах", — заявила Микуленене.

По ее словам, особенно остро вопрос потери населения встал после распада СССР. Начиная с 1990-х годов Литва лишилась четверти населения, Латвия — трети жителей. Польша после вступления в Евросоюз потеряла более миллиона жителей, которые направились в более развитые страны Европы, а затем места уехавших "занимают приезжие с востока, в первую очередь с Украины".

Микуленене считает, что главной причиной оттока населения является вступление в 2004 году в Евросоюз нескольких стран Восточной Европы. Развитые страны, такие как Швеция, Великобритания, Ирландия, открыли для жителей новых членов ЕС рынки труда и спровоцировали массовую эмиграцию.

В основном уезжают молодые люди, и из-за этого население стремительно стареет. По ее словам, в скором времени это приведет к краху пенсионной системы, потому что финансировать пенсии будет некому.

"Ситуация вызывает тревогу. В Литве опустело уже две тысячи деревень, в университетах закрываются факультеты, ощущается недостаток рабочей силы. Плотность населения снизилась до 44 человек на квадратный километр. В Латвии и Эстонии все еще хуже — 35 и 29 человек на квадратный километр соответственно", — добавила Микуленене.

Кроме того, население Литвы уменьшается быстрее всего в ЕС. За ней в антирейтинге следуют Хорватия, Латвия, Болгария и Румыния.