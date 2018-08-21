В Литве боятся, что Россия "воспользуется" оттоком населения из Прибалтики

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Отток населения, с которым столкнулись страны Прибалтики, а также Центральной и Восточной Европы, может сказаться на европейской безопасности, потому что этим может "воспользоваться Россия". Об этом изданию Rzeczpospolita рассказала директор Литовского центра социальных исследований Сармите Микуленене.
По ее словам, особенно остро вопрос потери населения встал после распада СССР. Начиная с 1990-х годов Литва лишилась четверти населения, Латвия — трети жителей. Польша после вступления в Евросоюз потеряла более миллиона жителей, которые направились в более развитые страны Европы, а затем места уехавших "занимают приезжие с востока, в первую очередь с Украины".
Микуленене считает, что главной причиной оттока населения является вступление в 2004 году в Евросоюз нескольких стран Восточной Европы. Развитые страны, такие как Швеция, Великобритания, Ирландия, открыли для жителей новых членов ЕС рынки труда и спровоцировали массовую эмиграцию.
"Ситуация вызывает тревогу. В Литве опустело уже две тысячи деревень, в университетах закрываются факультеты, ощущается недостаток рабочей силы. Плотность населения снизилась до 44 человек на квадратный километр. В Латвии и Эстонии все еще хуже — 35 и 29 человек на квадратный километр соответственно", — добавила Микуленене.
Кроме того, население Литвы уменьшается быстрее всего в ЕС. За ней в антирейтинге следуют Хорватия, Латвия, Болгария и Румыния.