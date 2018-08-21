В МИД подтвердили участие талибов* в московской встрече по Афганистану

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Представители радикального движения "Талибан"* примут участие в московской встрече по Афганистану, сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

В понедельник Кабулов заявил РИА Новости, что РФ ожидает участия талибов* в московской встрече по Афганистану 4 сентября. Позже газета Wall Steet Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что представители радикального движения "Талибан"* согласились принять участие в этой встрече. Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай заявил РИА Новости, что Кабул не возражает против приезда талибов*.

"Да, они приедут четвертого сентября. Сейчас идет подготовка к встрече", — рассказал Кабулов газете "Известия".

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что контакты с талибами* Москва поддерживает исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения. В марте 2018 года Кабулов сообщил, что контакты Москвы и талибов* были установлены несколько лет назад, когда Россия серьезно обеспокоилась возможностью террористических угроз российским загранучреждениям и гражданам. Как указал тогда Кабулов, Москве было важно прояснить планы руководства талибов* в отношении россиян и российская сторона получила заверения, что у талибов* нет каких-либо враждебных замыслов в отношении граждан и учреждений РФ.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. "Талибан"*, ранее овладевший значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. В воскресенье, 19 августа, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном"* на три месяца и призвал движение ответить взаимностью. Лидер "Талибана"* Мулави Хайбатулла Ахундзада заявил, что не станет объявлять перемирие с правительством Афганистана.

* Запрещенная в России террористическая организация