В лондонской полиции прокомментировали инцидент со стрельбой в городе

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Полиция Лондона заявила, что не рассматривает стрельбу недалеко от станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона как террористический акт, жизни пострадавших ничего не угрожает.

"Офицеры находятся на месте стрельбы…(Инцидент — ред.) не связан с террором. Три человека направлены в больницу, их жизни ничего не угрожает", — сообщает полиция в Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в понедельник вечером на северо-западе Лондона, пострадали три человека. Полиция ведет расследование инцидента.