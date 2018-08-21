МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что расследование предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году "крайне политизировано".

"Нынешняя ситуация такова, что это расследование крайне политизировано. До сих пор единственное, к чему оно привело, это выдвижение обвинений, например, в отношении россиян за различные вещи, за хакерство и взлом электронной почты. Также выдвигаются обвинения против других людей, например Пола Манафорта, за деяния, по всей видимости, не имеющие никакого отношения к России или Дональду Трампу", — заявил Пол в интервью телеканалу Fox News

Он добавил, что сейчас некоторые СМИ "слишком зациклились" на теме России.

"В теме России так много различных деталей, чтобы по-настоящему разобраться во всем этом, нужно перечитать много историй, чтобы понять, кто, что, кому сказал и когда. Все это создает путаницу", — добавил Пол.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".