Житель США получил 15 лет за подготовку теракта от имени ИГ*

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Житель американского штата Индиана Марлонн Хикс приговорен к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.

"Подсудимый строил планы нападения на американской территории", — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

По данным минюста, Хикс был сторонником ИГ*. Вскоре после массового расстрела людей в гей-клубе во Флориде в 2016 году Хикс решил действовать. Он поделился планами с агентом ФБР под прикрытием. В частности, он послал информатору ФБР документы, в которых описывались планы производства и использования взрывчатки и ядов. Он также вел с информатором беседы о том, как достать огнестрельное оружие. При этом Хикс ясно заявлял и до, и после ареста, что намеревался совершить теракт от имени ИГ*, говорится в сообщении минюста.

* Террористическая организация, запрещенная в России