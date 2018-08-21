В США двух граждан Ирана обвинили в слежке за еврейскими объектами

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Двое иранцев обвиняются в США в слежке за еврейскими объектами и ультралевой оппозицией иранским властям на американской территории, сообщил в понедельник минюст США.

Двое иранских граждан, у одного из которых есть также американское гражданство, обвиняются в том, что "действовали от имени правительства Исламской республики Иран, осуществляя скрытое наблюдение за израильскими и еврейскими объектами в США, а также собирали идентификационную информацию об американских гражданах-членах группировки "Моджахедин-э Халк". Эта группировка, название которой переводится как "Организация моджахедов иранского народа", находится в оппозиции иранским властям.

Оба обвиняемых были задержаны 9 августа.

Согласно обвинительному заключению, один из обвиняемых Ахмадреза Мохаммади-Дустдар приехал в США в 2017 году с целью сбора разведывательной информации о людях и организациях, которых иранские власти предположительно считают своими врагами. Другой обвиняемый Маджид Горбани посещал митинги "Моджахедин-э Халк" и фотографировал участников, фотографии он затем продал своему подельнику за 2 тысячи долларов. Эти фото были обнаружены в багаже Мохаммади-Дустдара, который пытался покинуть США и вернуться в Иран в декабре 2017 года.

Иранцев обвиняют в работе агентами иностранного правительства без регистрации в минюсте США — это обвинение часто выдвигается в делах о шпионаже, максимальный срок по нему составляет 10 лет тюрьмы. Также им грозит до 20 лет тюрьмы на каждого за нарушение закона о санкциях против Ирана.