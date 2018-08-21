На Украине сосчитали, сколько каждый житель должен международным кредиторам

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Внешний госдолг Украины по состоянию на июнь 2018 года составляет 76,3 миллиардов долларов. Чтобы покрыть эту сумму, каждый украинец должен заплатить 1800 долларов, говорится в совместной статье изданий VOX Ukraine и Liga.net.
В статье отмечается, что в ближайшие полтора года Украину ждет пик выплат по долговым обязательствам: правительству предстоит вернуть к концу 2019 года почти 10 миллиардов долларов только валютного долга.
Наиболее вероятный сценарий погашения Украиной своего долга в ближайшие годы будет связан с МВФ. Однако для этого стране придется выполнить обязательства перед организацией, в частности новую формулу расчета газовых тарифов и улучшить показатели бюджета, чтобы получить транш в размере 1,9 миллиардов долларов. После этого, у властей откроется доступ к миллиарду евро от ЕС и к около 800 миллионов долларов кредитных ресурсов Всемирного банк.
Как говорится в статье, у Украины не остается выбора и ей приходится соглашаться на любые условия, чтобы избежать дефолта. Кроме того, отмечается, что постоянные политические и экономические потрясения не способствуют росту привлекательности украинских еврооблигаций, продажа которых может вовсе провалиться из-за отсутствия спроса со стороны частных кредиторов.