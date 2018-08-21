Наблюдателей ОБСЕ не пустили к задержанному на Украине "Механику Погодину"

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины не пустил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к задержанному на Украине танкеру "Механик Погодин", сообщается на сайте ОБСЕ.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов, в свою очередь, назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером.

"Семнадцатого августа СММ следила за сообщениями о танкере "Механик Погодин", пришвартованном в порту на юго-западной окраине города Херсон. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту. СММ будет следить за этой ситуацией", — говорится в отчете миссии за 19 августа.

Согласно информации на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер", судно "Механик Погодин" безрезультатно пытается получить разрешение на выход из акватории. Семнадцатого августа на сайте сообщалось, что за сутки перечень претензий к судну или судовладельцу так и не был предоставлен, на запрос о согласовании выхода ни таможня, ни пограничная служба до сих пор не ответили. Капитан порта на запрос о выходе из порта ответил отказом со ссылкой на письмо пограничной службы, которое до сих пор не предъявлено.

Компания также сообщала, что само судно не имеет технических препятствий к отходу — экипаж полностью укомплектован, портовые сборы оплачены. Ранее капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании отмечали, что судно в июле успешно прошло проверку "на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный", и администрация порта Херсона может это проверить.