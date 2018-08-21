Наблюдателей ОБСЕ не пустили к задержанному на Украине "Механику Погодину"

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины не пустил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к задержанному на Украине танкеру "Механик Погодин", сообщается на сайте ОБСЕ.
"Семнадцатого августа СММ следила за сообщениями о танкере "Механик Погодин", пришвартованном в порту на юго-западной окраине города Херсон. У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту. СММ будет следить за этой ситуацией", — говорится в отчете миссии за 19 августа.
Компания также сообщала, что само судно не имеет технических препятствий к отходу — экипаж полностью укомплектован, портовые сборы оплачены. Ранее капитан теплохода представил в администрацию порта заявления всех членов экипажа об отсутствии претензий к содержанию судна, пожарной безопасности и трудовым взаимоотношениям с работодателем. В компании отмечали, что судно в июле успешно прошло проверку "на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный", и администрация порта Херсона может это проверить.