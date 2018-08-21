Третий день совещания присяжных по делу Манафорта завершился без вердикта

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Присяжные по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в суде штата Виргиния разошлись в понедельник, не вынеся вердикта, обсуждение продолжится во вторник, сообщило издание Politico.
Присяжные не ограничены во времени, срок вынесения вердикта назвать заранее нельзя. Жюри из 12 человек требуется прийти к единогласному мнению о виновности или невиновности Манафорта по каждому из предъявленных ему 18 обвинений в банковском мошенничестве и неуплате налогов.
На процессе обвинение заявило, что Манафорт заработал по меньшей мере 60 миллионов долларов за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его "Партии регионов". Обвинение заявляет, что Манафорт не заплатил налоги по крайней мере с 15 миллионов долларов своих заработков и применял всевозможные бухгалтерские уловки, чтобы уклониться от налогообложения.
Это первый процесс по делу Манафорта, второй откроется позднее в этом году в Вашингтоне. На втором процессе его обвиняют в отмывании средств и работе иностранным агентом-лоббистом без регистрации.
Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы (Москва это категорически опровергает). Адвокаты Манафорта на обоих процессах предлагали суду снять обвинения, поскольку они не касаются основной темы расследования Мюллера, но в обоих случаях получили отказ.