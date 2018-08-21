Число жертв паводка в Италии возросло до десяти

РИМ, 21 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до десяти человек, сообщил руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси.

Согласно информации префектуры провинции Козенца, две экскурсионные группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, и многих туристов смыло бурным водным потоком.

Ранее сообщалось о восьми погибших, но спасатели, спешно прибывшие на место ЧП, поздно вечером обнаружили тела еще двоих жертв. По последним данным, семь человек получили ранения и были срочно госпитализированы. В числе пострадавших – маленькая девочка, которая была доставлена в больницу Козенцы с симптомами переохлаждения.

Трое человек пока считаются пропавшими без вести. По словам Танси, пожарные и сотрудники службы ГО будут продолжать поиски пропавших людей всю ночь. За ситуацией в национальном парке Поллино следит премьер-министр Италии Джузеппе Конте.