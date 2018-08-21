Трамп назвал условия снятия санкций с России‍

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Дональд Трамп готов снять санкции против Москвы при условии, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Рейтер.

По словам американского президента, он готов рассмотреть снятие с России ограничительных мер, если Москва предпримет шаги для совместной работы с Вашингтоном по таким вопросам, как Сирия и Украина.

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть мер накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять, однако другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть сняты без согласия законодательного органа.

Новые санкции

Восьмого августа американская администрация анонсировала новые санкции в отношении России из-за якобы использования ею химического оружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ожидается, что первый пакет санкций США вступит в силу уже 22 августа. Речь прежде всего идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

По словам Дмитрия Пескова, "подобные рестрикции, безусловно, наносят ущерб всей международной торговле".

При этом пресс-секретарь главы государства призвал не забегать вперед в вопросе реакции Кремля.

"Будем делать то, что, собственно, всегда делает президент Российской Федерации, он делает все, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны", — отметил он.

Увязку новых американских санкций с инцидентом в Солсбери в Кремле назвали незаконной и неприемлемой. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала предлог для новых санкций надуманным.