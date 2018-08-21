Лукашенко уволил министров-"пофигистов". При чем тут Москва

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Президент Белоруссии отправил в отставку большую часть кабинета министров: кого-то — за "пофигистическое отношение", кого-то — за "безмозглую позицию". Минск меняет чиновников, ответственных за диалог с Москвой, что эксперты считают позитивным сигналом: после резких выпадов Лукашенко сторонам требуется разрядка. И все же новому правительству предстоят непростые переговоры с Кремлем о пошлинах на нефть.

Отругал, уволил и на завод отправил

То, что белорусское правительство "перетряхнут", стало понятно 14 августа, когда Лукашенко раскритиковал нескольких министров экономического блока, обвинив их в наплевательском отношении к выполнению своих распоряжений и анонсировав ряд отставок. "Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно", — возмущался президент.

Заодно досталось и сфере здравоохранения: "Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет". "Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить — и точка. А вы занялись саботажем", — распекал глава государства подчиненных.

Спустя два дня казалось, что гроза миновала. Но 18 августа Лукашенко снова критиковал и увольнял. К воскресенью страна де-факто получила новый кабинет министров: лишь несколько представителей прежнего правительства сохранили посты. Президент предупредил, что отставки могут продолжиться и осенью.

Среди лишившихся портфелей больше других пострадал бывший глава Министерства промышленности Виталий Вовк. "У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод. — Прим. ред.), — публично об этом говорю. С завтрашнего дня здесь пусть и будет работать, в какой должности — определите", — вынес вердикт Лукашенко.

Другие сотрудники госаппарата пока могут выдохнуть: кому-то сообщили о неполном служебном соответствии, кому-то объявили строгий выговор.

Продемонстрировал народу хватку

Возможная причина столь показательных и массовых увольнений — зашедшие в тупик переговоры с МВФ и трудности в отношениях с Москвой. Лукашенко демонстративно отреагировал на слухи о готовящихся уступках фонду — повышении тарифов и приватизации некоторых госпредприятий. Как и прочие рекомендации МВФ, населению эти предложения не нравятся. "Что бы мы получили? Ну как минимум недовольство народа и неплатежи!" — отмежевался от спорной инициативы президент.

За всем этим может стоять и стремление сохранить репутацию в глазах сограждан на фоне многочисленных коррупционных скандалов. В Министерстве здравоохранения после проверок были арестованы высокопоставленные чиновники Александр Столяров и Александр Шарак — за махинации при закупках лекарств и медицинской техники. При обыске у Шарака обнаружили сумму, эквивалентную 620 тысячам долларов. Несколько месяцев в Белоруссии ждали отставки вице-премьера, курировавшего здравоохранение, Василия Жарко, одно время близкого к Лукашенко. Сохранять Жарко в должности, не принимая на себя часть ответственности, президент больше не мог.

Кроме того, глава Белоруссии, видимо, намерен подчеркнуть, что сохраняет контроль в стране, чего легче всего добиться посредством резких кадровых перестановок. О желании Лукашенко продемонстрировать хватку, которую ставят под сомнение, рассказал в интервью РИА Новости белорусский политолог, экс-кандидат в президенты Ярослав Романчук.

"Следует понимать психологию Лукашенко. Он требует уважения к своим распоряжениям. Большой начальник, привыкший к власти, вдруг видит, что подчиненные перестали его уважать. Конечно, это повод для серьезных кадровых решений. Для Лукашенко нетерпима ситуация, когда в каждом из 118 районов страны свой мини-президент. И он хочет сломать тенденцию к формированию мини-лукашенок", — говорит Романчук.

Реверанс в сторону Москвы

Политолог указывает на еще одну вероятную причину отставки правительства: протесты в связи с налогообложением тунеядцев: "Многие сочли, что новый закон направлен не против тех, кто уклоняется от налогов, а против простых работяг, испытывающих проблемы с трудоустройством. Лукашенко имеет основания считать правительство ответственным за это".

Недоволен глава государства и отношениями с Кремлем, что напрямую влияет на его политику. За семь месяцев этого года ВВП Белоруссии увеличился на четыре процента. Однако эти показатели убеждают не всех. Доходы белорусского бюджета зависят от связей с Россией и соответствующих правил игры.

Москва упускает экономическую выгоду из-за беспошлинного вывоза нефтепродуктов в соседнюю страну и отказывается от этой практики, требуя компенсации за уже выполненные поставки. Спором об углеводородах дело не исчерпывается: в России не хотят полностью открывать рынок для белорусского молока, задерживается выдача очередного кредита Минску.

В таких условиях критерий успеха работы правительства — налаживание взаимопонимания с Россией. "Чтобы добиться этого, требуются новые, более рациональные переговорщики. В этом смысле решение Лукашенко сменить министров пойдет на пользу и Москве, и Минску", — объяснил РИА Новости президент "Центра стратегических коммуникаций" Дмитрий Абзалов.

Да и сам Лукашенко намекнул, что надеется на подвижки в связи с назначением нового премьер-министра Сергея Румаса. Тот, по словам президента, "хорошо знает Россию". Действительно, у чиновника сложились отношения с Кремлем: в 2015-м его даже наградили российским орденом Дружбы за участие в подготовке договора о ЕврАзЭС.