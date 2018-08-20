Меланья Трамп призвала приучать детей к безопасному пользованию интернетом

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Супруга президента США Меланья Трамп напомнила о необходимости приучать детей к безопасному пользованию интернетом, признав, что дети осведомлены об опасностях социальных сетей больше "некоторых взрослых".
Ранее Меланья Трамп выбрала защиту детей от запугивания в сети в качестве своей программы на время жизни в Белом доме, назвав ее Be Best.
Выбор программы первой леди страны наблюдатели считают неоднозначным, поскольку супруг бывшей модели, президент США Дональд Трамп активно использует социальные сети для высказывания своей позиции, часто обрушивая через Twitter критику и даже оскорбления в адрес своих оппонентов.
Глава департамента здравоохранения США Алекс Азар в свою очередь привел статистику о том, что 20% детей в США подвергаются психологическому давлению со стороны сверстников, при этом 16% из них — жертвы интернет-запугивания.