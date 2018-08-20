Опрос показал, сколько американцев поддерживают санкции против России

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией, свидетельствуют данные опроса общественного мнения компании Gallup.

Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

Две трети американцев заявляют, что следят за новостями о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы 2016 года, которое Москва опровергает. При этом 39% считают, что Москва вмешивалась в выборы и не повлияла на их исход, 39% — что вмешивалась и не изменила результаты, а 16% заявляют, что Россия в выборы не вмешивалась.

В опросе, который проводился 1-12 августа, участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

Опрос проведен на фоне ухудшающихся отношений двух стран и новых раундов санкций США против Москвы.