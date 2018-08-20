На Украине предложили похитить Януковича из России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Киеве предложили создать специальное подразделение для захвата Виктора Януковича и доставки его в страну для отбывания наказания. С таким предложением выступил прокурор по делу экс-президента Украины Руслан Кравченко в интервью "Громадьске ТВ".

В ответ на вопрос журналистов о том, что необходимо предпринять в случае, если Януковичу вынесут обвинительный приговор, Кравченко заявил, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы подобное решение выполнялось.

"Возможно, (следует. — Прим. ред.) создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину", — предложил Кравченко.

Он также напомнил, что обвинение потребовало для экс-президента Украины меру наказания в виде 15 лет лишения свободы, поскольку это было максимальной мерой наказания на момент якобы совершения государственной измены Януковичем. Позднее меру наказания по статье 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") ужесточили до пожизненного заключения.

Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года.

Прокуратура намерена потребовать для обвиняемого пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.