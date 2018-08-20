ООН на три дня приспустит свои флаги по всему миру в знак траура по Аннану

ООН, 20 авг — РИА Новости. Флаги во всех миссиях ООН будут приспущены до среды в знак траура по кончине экс-генсека Кофи Аннана, сообщил журналистам официальный представитель нынешнего генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Флаги ООН будут приспущены во всех миссиях ООН до среды, книги соболезнования также будут открыты в наших представительствах по всему миру", — сообщил Дюжаррик.

Он добавил, что в среду утром в холле здания Генассамблеи состоится траурная церемония, в ходе которой генеральный секретарь Антониу Гутерриш возложит венок в память об Аннане.

"Вместе с ним в церемонии примет участие постоянный представитель Ганы (родина Аннана) при ООН, они оставят записи в книге соболезнования", — добавил глава пресс-службы.

Он сообщил, что вопрос организации похорон еще прорабатывается. "Этим занимается семья бывшего генсека и представители его фонда в Женеве. Думаю, информация об этом появится позже", — заключил Дюжаррик.

"In these turbulent and trying times, he never stopped working to give life to the values of the United Nations Charter. His legacy will remain a true inspiration for all of us.”

— @AntonioGuterres on the passing of @KofiAnnan, 18 Aug 2018 pic.twitter.com/dLdnBOJFLF — United Nations (@UN) 18 августа 2018 г.

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