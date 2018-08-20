Число жертв землетрясений на острове Ломбок увеличилось до 506 человек

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

"Число погибших в нескольких сильных землетрясениях на острове Ломбок в Индонезии достигло 506", — говорится в сообщении агентства.

Представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho) заявил, что всего более 431 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, так как в результате землетрясения были разрушены более 74 тысяч домов и объектов инфраструктуры.

В минувшее воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. Ранее сообщалось, что в результате погибли десять человек, еще 24 пострадали.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Последствия землетрясения в Индонезии

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Ранее сообщалось, что его жертвами стали 436 человек.