Число жертв землетрясений на острове Ломбок увеличилось до 506 человек

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
Представитель управления Сутопо Пурво Нугрохо (Sutopo Purwo Nugroho) заявил, что всего более 431 тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, так как в результате землетрясения были разрушены более 74 тысяч домов и объектов инфраструктуры.
В минувшее воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. Ранее сообщалось, что в результате погибли десять человек, еще 24 пострадали.
Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Ранее сообщалось, что его жертвами стали 436 человек.