В Италии пять человек стали жертвами сильного паводка

РИМ, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Пять человек погибли в понедельник в результате сильного паводка в южноитальянской области Калабрия, сообщил представитель региональной службы гражданской обороны.
На место срочно прибыли спасатели из службы гражданской обороны, пожарные и карабинеры. Совместными усилиями им удалось оказать помощь 13 туристам, однако одна из них – девушка — скончалась на руках у спасателей.
Есть опасения, что от непогоды могли погибнуть и другие люди. Однако списка пропавших без вести пока нет.