В Турции задержали двух человек по делу об обстреле посольства США

АНКАРА, 20 авг — РИА Новости. По подозрению в причастности к обстрелу американского посольства в Анкаре задержаны два человека, сообщила мэрия города.

Как ранее в понедельник сообщила мэрия Анкары, инцидент произошел 5.30 утра (совпадает с мск). Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, было произведено шесть выстрелов по посольству. Пули попали в металлическую дверь и стекло помещения для охраны дипмиссии, никто не пострадал. Как заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын, Анкара осуждает обстрел посольства в США в Турции, это попытка создать хаос.

Ранее сообщалось о задержании одного человека по этому делу.

"Задержаны Ахмет Челиктен и Осман Гюндаш, которые подозреваются в совершении нападения на посольство США. Они были задержаны в машине, при них обнаружен пистолет, Челиктен и Гюндаш уже дали признательные показания", — говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что один из задержанных находится в розыске после побега из тюрьмы, а второй — по другим уголовным делам.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.