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МАК завершает расследование крушения самолета Flydubai в Ростове-на-Дону

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-ДонуНа месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Расследование авиакатастрофы самолета Flydubai в Ростове-на-Дону в марте 2016 года, в котором погибли 55 пассажиров и семь членов экипажа, находится на завершающем этапе, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Крушение самолета авиалайнера компании Aeromexico возле аэропорта в Дуранго в Мексике. 31 июля 2018
© AP Photo / Red Cross Durango
Крупные авиакатастрофы в мире в 2016-2018 годах

Пассажирский Boeing 737-800 компании FlyDubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. СК РФ рассматривает две основные версии крушения: техническая неисправность и ошибка экипажа. По факту крушения авиалайнера следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Председатель комиссии по расследованию катастрофы самолета Boeing 737-8KN A6-FDN авиакомпании "Flydubai", происшедшей 19 марта 2016 года в аэропорту города Ростов-на-Дону, информирует, что формирование проекта Окончательного отчета находится на завершающем этапе", — говорится в сообщении.

Для завершения расследования необходимо закончить исследования, связанные с индикатором отображения информации на лобовом стекле (Head-Up Display, HUD) производства американской Rockwell-Collins, отмечает комитет. HUD был установлен в дополнение к стандартному приборному оборудованию кабины пилотов на рабочем месте командира воздушного судна (КВС). Это оборудование служит для визуализации пилоту основных параметров полета самолета. Анализ записи бортового параметрического самописца показал, что HUD находился в рабочем состоянии.

На месте авиакатастрофы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 2018 году в авиакатастрофах на территории России погибли 80 человек

"Разработчиком устройства (Rockwell-Collins) были выполнены расчеты для восстановления индикации HUD по записи бортового параметрического самописца. Из-за значительной сложности данной работы первый этап был закончен в феврале 2018 года. Информация представлена в ограниченном объеме, в виде отдельных "фотографий" в заданные моменты времени", — говорится в сообщении.

Комитет со ссылкой на производителя этого оборудования отмечает, что воссоздание изображения в форме потокового видео является очень сложной задачей, требует значительных временных затрат и может быть реализовано только на ограниченном интервале времени. Индикация HUD, которую мог наблюдать КВС, может иметь важное значение для установления причин происшествия и выработки рекомендаций по повышению безопасности полетов.

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