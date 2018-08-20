В Черногории на первенстве по лени побили шестилетний рекорд

БЕЛГРАД, 20 авг — РИА Новости. На шестых открытых соревнованиях по лени в Черногории участники в понедельник побили рекорд прошлых лет в 47 часов ленивого лежания и решили разделить награду поровну.

Село Брезна в муниципалитете Плужине на северо-западе республики стало местом проведения ставших ежегодными соревнований в 2012 году. Стереотипное представление о нелюбви черногорцев к труду было отражено в девизе первого подобного состязания — "Будет хлеб и без мотыги". Правила соревнований просты: участники одновременно ложатся на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Им разрешается есть, пить и разговаривать.

Очередное состязание началось в минувшую субботу в 9.00 (10.00 мск), в нем приняли участие 15 претендентов из Черногории и трое из Сербии. До финиша долежали только черногорцы.

Жители города Никшич Милош Радулович и Анджела Дендич, жительница Подгорицы Милка Додерович и жительница Тивата Дияна Лабович после 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя этого года. Помимо почетного титула они соревновались за награду в 400 евро деньгами и подарками на ту же сумму.

"Поскольку мы побили рекорд, решили вместе встать и разделить награду. Я член спортивного клуба "Спартанцы" из Подгорицы. Бегаю по 50 километров, но мне было труднее пролежать 50 часов. Потому что когда бежишь, можешь остановиться, а когда лежишь – нет", — цитирует портал CDM Милку Додерович.

"На состязание я пришла, в первую очередь, из-за самого вызова и общения. Все было отлично, организация и люди вокруг… У меня трое детей – два сына и дочь, им восемь, шесть и три с половиной года. Муж все время был со мной до вчерашнего дня, но был вынужден вернуться домой из-за работы и детей, которых мне не хватало", — приводит портал слова Дияны Лабович.

На просторах экс-Югославии черногорцы имеют репутацию неохотно работающей нации. В самой Черногории не сильно оспаривают стереотипы и активно продают сувенирную продукцию с "10 заповедями черногорца", где в шутливой форме перечисляются правила их праздного образа жизни. Первое и основное из них гласит: "Человек рождается уставшим и живет, чтобы отдыхать".