Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан сыграл выдающуюся роль в разработке и достижении целей развития, принятых в начале этого тысячелетия, отличался глубоким пониманием задач Организации Объединенных Наций в сфере безопасности и экономического развития, говорится в соболезнованиях экс-президента СССР Михаила Горбачева, сделанных в связи с кончиной Аннана.

Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В его микроблоге Twitter появилось заявление семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

"Ушел человек, который всю свою жизнь связал с Организацией Объединенных Наций. Я не раз встречался с Кофи Аннаном – и в годы, когда он возглавлял эту организации, и впоследствии, в рамках Форума лауреатов Нобелевской премии и Форума мировой политики. Его отличало глубокое понимание задач ООН в сфере безопасности, экономического развития, экологии. И он всей душой переживал и успехи, и неудачи всемирной организации", — отмечается в соболезнованиях Горбачева, предоставленных РИА Новости пресс-службой Горбачев-фонда.

По мнению бывшего президента СССР, Аннан сыграл выдающуюся роль в разработке и осуществлении целей развития, принятых в начале нынешнего тысячелетия. "Что касается международной безопасности, то у нас с ним было единое мнение: для того чтобы ООН выполнило свою миссию в этой сфере, необходимы согласованные усилия ее членов", — добавил Горбачев.