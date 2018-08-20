"Пятки сверкали": артист рассказал о танцах на свадьбе главы МИД Австрии

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Основатель группы "Баян Микс" Сергей Войтенко, выступавший на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, рассказал РИА Новости, что гостям торжества понравились выступления российских коллективов и они танцевали так, что "пятки сверкали".

Музыкант Сергей Войтенко @bayanmix рассказал, что гости на свадьбе главы МИД Австрии, которую отгуляли в выходные, танцевали "мама не горюй, так, что пятки сверкали". И поделился видео с торжества pic.twitter.com/2Ukrkwkx9x — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 августа 2018 г.

В субботу президент РФ Владимир Путин приехал в качестве гостя на свадьбу Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он пробыл на торжестве лишь час. Однако за это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам – картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.

По словам Войтенко, их коллектив попросили выступить на мероприятии.

"Мы туда поехали по приглашению администрации президента и Государственного Кремлевского дворца. Нам раздался звонок художественного руководителя Государственного Кремлёвского дворца Петра Шаболтая, с которым у нас долголетнее сотрудничество, которым мы гордимся. Мы выбирали композиции исходя из того, чтобы гостям свадьбы понравилось. Поэтому было понятно, что это должно быть что-то известно на весь мир, что-то австрийское. Выбрали польку "Трик-трак" Иоганна Штрауса, "Чардаш" Монти, который знает весь мир, а также сыграли одну свою композицию", — сказал артист.

По словам музыканта, на мероприятии помимо коллектива "Баян микс" выступали Кубанский казачий хор и солисты ансамбля "Россия". "Мы представляли российскую культуру на торжестве. Гостям всё понравилось, все хорошо выступили", — отметил он.

Войтенко рассказал, что не обижен, что Путин танцевал с Кнайсль не под их композицию, а под выступление Кубанского казачьего хора. "Президент и глава МИД танцевали под Кубанский казачий хор, под наше — нет. Мы были первыми, сразу танцевать выходить было бы странно. Хотя я видел, что люди были готовы, и президент был готов, и невеста была готова. Нам не обидно, потому что после перерыва мы выступили еще раз, и тогда уже все танцевали "мама не горюй", так, что пятки сверкали. Мы выступали в пределах часа в общей сложности. Потом мы улетели, в этот же день", — рассказал он.