Трамп предложил Италии помощь спустя шесть дней после трагедии в Генуе

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте помощь в ликвидации последствий обрушения моста в Генуе, в результате которого погибли более 40 человек, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп поговорил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте сегодня утром, чтобы выразить свои соболезнования и предложить помощь после обрушения моста в Италии на прошлой неделе", — говорится в заявлении Сандерс.

В минувший вторник около полудня один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По официальным данным, жертвами этой трагедии стали 43 человека, тела которых были извлечены из-под завалов. По информации городских властей, в больницах находятся девять раненых, причем восемь из них в тяжелом состоянии. Более 600 человек лишились крова, поскольку были вынуждены покинуть дома, расположенные вблизи моста.