В Бельгии чиновник подал в отставку из-за высказывания о геях

БРЮССЕЛЬ, 20 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-бургомистр бельгийского города Анс Анри Эйген подал в отставку из-за неосторожного публичного высказывания в адрес гомосексуалистов, сообщили РИА Новости в городской администрации.
По информации местной прессы, в пятницу в ходе публичного мероприятия Эйген заявил, что считает противоестественными сексуальные отношения между мужчинами. Данное высказывание он сделал в присутствии своего коллеги, первого заместителя городского главы Тома Кьялоне, относящего себя к ЛГБТ-сообществу.
Кьялоне, будучи политическим оппонентом социалиста Эйгена, потребовал от него публичных извинений "перед всеми гомосексуалистами".
Сам Эйген уже заявил о самоотводе из списка социалистов на предстоящих в октябре в Бельгии очередных выборах в местные органы власти. Уход в отставку с поста вице-бургомистра он, в частности, объяснил оказываемым на него "медийным давлением".