В Ираке более тысячи человек пострадали из-за загрязнения питьевой воды

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более тысячи человек пострадали из-за загрязнения питьевой воды в провинции Басра на юго-востоке Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя управления общественного здравоохранения Зияда Тарека.
"Число человек, заразившихся этими бактериями, достигло более чем 1000, большинство из них получили лечение", — заявил Тарек.
Он добавил, что случаи заражения бактериями были зарегистрированы в ряде районов провинции, это было вызвано загрязнением воды в Басре.
Власти ранее в ответ на демонстрации создали специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных — моложе 24 лет.
Также кувейтское агентство КУНА сообщило, что Кувейт на фоне демонстраций, охвативших Ирак, передал этой стране четыре опреснительные установки мощностью 250 тысяч галлонов каждая, они опресняют воду с низким содержанием солей.