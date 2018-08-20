В СМИ появились подробности о напавшем на полицейский участок в Каталонии

МАДРИД, 20 авг — РИА Новости. Мужчина, напавший на участок в каталонском муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона), недавно расстался с женой, сообщает издание Periodico со ссылкой на соседей нападавшего.

В понедельник утром мужчина зашел в отделение полиции с ножом и начал выкрикивать "Аллах Акбар!". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший был застрелен. Никто из сотрудников Mossos не пострадал. Ранее представитель правоохранительных органов сообщил, что следствие квалифицирует нападение как теракт.

Абдельвахаб Таиб (Abdelouahab Taib), выходец из Алжира 1989 года рождения, имел вид на жительство в Испании. Два года назад он познакомился с разведенной сорокалетней женщиной, жительницей этого муниципалитета по имени Люси. У нее было двое детей от первого брака, сообщает издание со ссылкой на соседей. Чтобы Таиб мог остаться в Испании, они поженились. Женщина якобы после свадьбы приняла ислам, покрывала голову платком, выходя на улицу, сообщает издание.

Две недели назад они расстались и договорились, что в конце августа Таиб уедет из дома, утверждают знакомые. Соседи говорят, что причиной расставания стало то, что Абдельвахаб "потерял голову".

Официально правоохранительные органы не подтвердили личность задержанного, заявив лишь, что в течение нескольких последних лет он жил в Испании.